العثور على سبع جثث داخل سيارة في المكسيك

المصدر: ا ف ب

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عثِر على سبع جثث مصابة بطلقات ناريّة داخل سيّارة في شرق المكسيك، وهي منطقة تعاني من العنف بين عصابات إجراميّة متنافسة، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة.

وعثر على جثث خمسة رجال وامرأتين في سيّارة متروكة في شارع في مدينة أكولتزينغو بولاية فيراكروز، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام المحلي.

وقال مصدر في الحرس الوطني المكسيكي إنّ أحد الضحايا قاصر.

وتُعاني مدينة أكولتزينغو منذ فترة طويلة من جرّاء الحرب بين العصابات الإجراميّة التي تتنافس للسيطرة على المنطقة من أجل سرقة الوقود من شركة بيميكس الوطنية أو من أجل شنّ عمليّات سطو مسلّح على الطُرق.

ونُشر عناصر فدراليّون لمحاولة تحديد هويات المسؤولين وضمان سلامة السكان، حسبما قال حاكم فيراكروز على وسائل التواصل الاجتماعي.