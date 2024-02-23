نقل دم لشاب من فصيلة مختلفة .. فكانت النتيجة مأساوية

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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توفي شاب هندي بطريقة مأساوية نتيجة عملية إهمال طبي جسيم بعد أن نقل له الأطباء فصيلة دم خاطئة يوم أمس الخميس، حيث كان المريض يحتاج دماً من فصيلة "O موجب"، فتم إعطاؤه من فصيلة AB فلقي حتفه.

وأدخل الشاب إلى مستشفى كلية ساواي مان سينغ الطبية في منطقة جايبور، عاصمة ولاية راجستان، يوم 12 فبراير الماضي بعد حادث سير، وبدأت حالته في التدهور المستمر بعد نقل الدم الخطأ، وفتح المستشفى تحقيقات موسعة بعد الإهمال الكارثي وبحسب ما ورد في التقرير الطبي أدى نقل الدم الخاطئ إلى إتلاف كليتي المريض، ما أدى إلى إجراء غسيل الكلى له، وفقا لموقع news9live.

وبعد وصول معلومات الحادث لوسائل الإعلام، شكلت إدارة المستشفى لجنة تحقيق للتحقيق في الحادث، وحتى الآن، فشلت إدارة المستشفى في التعرف على المسؤولين المباشرين عن الواقعة المأساوية الحادث.

وأثارت الحادثة جدلا كبيرا بعد الإهمال من قبل أطباء المستشفى وتم تشكيل لجنة تحقيق من قبل كلية الطب التابع لها المستشفى وتم تشكيل لجنة من الأطباء لعلاج الشاب إلا أن حالته ظلت حرجة وتوفي صباح أمس الجمعة، وذكرت تقارير إعلامية أن الشاب المتوفى كان المعيل الوحيد لعائلته، ورفض أقارب الضحية استلام الجثة وطالبوا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأطباء، كما طالب أقاربه بتعويضات من الحكومة.