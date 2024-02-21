«باور بانك» يتسبب بهبوط اضطراري

المصدر: (دبي – البيان)

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ذكرت بوابة أخبار هونغ كونغ، أن طائرة ركاب كانت في رحلة من جزيرة بوراكاي الفلبينية إلى شنغهاي قامت بهبوط اضطراري في هونغ كونغ بعد انفجار شاحن متنقل «باور بانك» خاص بأحد ركابها، وفق موقع «ديمسومديلي». ووقع الحادث أول أمس، عندما انفجر «باور بانك» الخاص بأحد الركاب، ما أدى إلى امتلاء المقصورة بالدخان. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتم التقاط مقطع فيديو للآثار المباشرة للانفجار على متن الرحلة، حيث يظهر الدخان يتصاعد بكثافة من القسم الأمامي للمقصورة، ما أصاب بعض الركاب بالذعر.

واستجابة لحالة الطوارئ، اتخذ قائد الطائرة قراراً بإجراء هبوط اضطراري في هونغ كونغ.

وتمت معالجة الوضع، وتمكنت الطائرة من استئناف رحلتها، لتصل إلى وجهتها المقصودة في شنغهاي.