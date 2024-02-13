صورة مذهلة لقمر كوكب المشتري البركاني آيو " الأعجوبة الفلكية

المصدر: دبي - السيد محمود المتولي

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حلقت المركبة الفضائية جونو التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بالقرب من قمر المشتري وهو حدث فضائي نادر لم تقم به أي مركبة فضائية منذ أكثر من 20 عامًا.

وتمكنت كاميرة المركبة الفضائية جونو والتي تسمى "JunoCam" بأخذ صور مذهلة وعالية الدقة للقمر البركاني وفق موقع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

ففي 30 ديسمبر 2023 ، اقترب جونو من مسافة 930 ميلًا (1500 كيلومتر) تقريبًا من سطح العالم الأكثر بركانيًا في النظام الشمسي، كما قامت المركبة برحلة ثانية قريبة جدًا من آيو هذا الأسبوع. وكانت في الغالب فوق نصف الكرة الجنوبي لآيو، بينما كانت عمليات الطيران السابقة فوق الشمال.

وتبين الصور أن هناك الكثير مما يمكن رؤيته، كما تظهر أدلة على وجود عمود نشط، وقمم الجبال الشاهقة ذات الظلال المحددة جيدًا، وبحيرات الحمم البركانية، وبعضها يحتوي على جزر واضحة.

وللمشتري ما يقرب من 80 قمراً وهو أكبر عدد من الأقمار ذات المدارات المستقرة في المجموعة الشمسية، وأبرزها أربعة وتسمى بأقمار جاليليو، نسبة لمكتشفها العالم غاليليو غاليلي عام 1610 للميلاد وهي أول الأجسام التي وجدت تدور حول جسم غير الشمس أو الأرض وهي آيو و جيناميد وكاليستو و يوروبا .

واكتشف العلماء وجود ثاني أكسيد الكبريت في غلاف القمر "آيو" قبل نحو 3 عقود؛ وسبب وجود ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي للقمر منبعه البراكين.

والقمر "آيو" يعد أعجوبة فلكية لاحتوائه على أكثر من 400 بركان نشط، وهي فقط ما تمكن العلماء من رصده حتى الآن، وبحسب الدراسة الجديدة فإن تقديرات كمية ثاني أكسيد الكبريت تشير إلى عدد أكبر من البراكين النشطة.