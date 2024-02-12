مصر: افتتاح مقبرة نفر حتب بالأقصر التي تعود لعصر الأسرة الـ 18

المصدر: وام

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افتتح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر اليوم " مقبرة نفرحتب " بمنطقة الخوخة بالبر الغربي بالأقصر وذلك بعد الإنتهاء من أعمال ترميمها بواسطة البعثة الأرجنتينية التابعة لجامعة بوينس أيرس برئاسة الدكتورفيوليتا بيريرا "Violeta Pereyra".

وأوضح وزيري خلال الافتتاح الذي حضره جونزالو أوريولابيتا سفير الأرجنتين بالقاهرة أن افتتاح المقبرة أضاف مزارا سياحياً جديداً غاية في الأهمية والتفرد لمزارات البر الغربي بالأقصر في ظل ما تشهده المحافظة من توافد كبير للسائحين خلال الموسم السياحي الشتوي.. وقال إن المقبرة تحتوي على عدد كبير من المناظر والنقوش غاية في الجمال والدقة.

من جانبه قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا إن المقبرة تعود لعصر الأسرة الثامنة عشرة خلال عصر الملك أى (1327- 1323 ق.م) وهي تخص أحد كبار رجال الدولة في ذلك الوقت والمدعو نفر حتب والذي حمل العديد من الألقاب التي تدل على رفعة شأنه ومكانته الاجتماعية الكبيرة ومنها كاتب آمون المعظم، والمشرف على عاملات النسيج الجميلات الخاصات بالمعبود آمون.

وأضاف أن أهمية المقبرة تكمن في مناظرها ونقوشها التي توضح التغيرات في الممارسات الجنائزية التي حدثت بعد فترة حكم العمارنة فضلا عن وجود تمثال لصاحب المقبرة وزوجته مريت آمون التي كانت تشغل وظيفة منشدة الإله آمون.