500 رسالة تطيح بقاضية

المصدر: (دبي - البيان)

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استقالت قاضية في أوكلاهوما، بعد أن تبادلت أكثر من 500 رسالة نصية مع محضر المحكمة، سخرت فيها من المشاركين في المحاكمة، وتحدثت بشكل عدواني عن محامي الولاية أثناء ترؤسها محاكمة جريمة قتل، وفق موقع «24».

ووافقت قاضية مقاطعة لينكولن تريسي سودرستروم على الاستقالة كجزء من تسوية مع الولاية. وأشار التماس تم تقديمه في أكتوبر إلى تبادل النصوص، التي سخرت فيها سودرستروم من المحامين والمحلفين والشهود، كما أظهرت كراهية للمدعين العامين بالولاية، بينما أظهرت المحاباة للمدعى عليه، وشملت الاتهامات الموجهة إليها الإهمال الجسيم للواجب، والتحيز الجسيم في المنصب، حسبما جاء في الملف.

ووجد مجلس الشكاوى القضائية أن سودرستروم ومحضر قاعة المحكمة تبادلا رسائل نصية، خلال المحاكمة، وسخرا من ظهور المدعي العام، وأشادا بتعليقات محامي الدفاع.