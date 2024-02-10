يفوز بمنزل قيمته ملايين الدولارات ومبلغ كبير بفضل كرسي مستعمل

المصدر: دبي - البيان

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فاز رجل بريطاني بمنزل، في سحب «أوميز»، بفضل إلهام امرأة باعته كرسياً مستعملاً، وفق موقع «24».

ذهب غراهام دنلوب (52 عاماً) لإحضار كرسي مستعمل اشتراه من امرأة عبر الإنترنت، دون أن يعلم بأن هذه المرأة ستلهمه لشراء بطاقة يانصيب «أوميز»، حيث أخبرته بأن سحب أوميز يدعم أبحاث مرض الألزهايمر، وهذا ما دفعه للدخول في السحب.

ولحسن حظه، فاز السيد دنلوب بمنزل إسباني فاخر، تبلغ قيمته قرابة 3.7 ملايين دولار، بالإضافة إلى مبلغ 315 دولاراً نقداً.

يتميز المنزل الرائع الذي يقع في مدينة مايوركا الإسبانية، باحتوائه على أربع غرف نوم، ويتباهى بالميزات الإسبانية التقليدية، مثل الجدران الحجرية، وأسطح المنازل المصنوعة من الطين، إضافة إلى لمسة عصرية من الداخل، مع مساحات معيشة مشرقة وواسعة. كما أنه يحتوي على حمام سباحة كبير، به مناطق للاسترخاء وكراسي للاستلقاء، ويوفر إطلالات رائعة على الريف الإسباني، وجبال سيرا دي ترامونتانا.

إضافة إلى ما سبق، يضم المنزل الفاخر مطبخاً حديثاً، وحديقة شتوية مع أبواب زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف، توفر إطلالات على الحدائق الجميلة، وغرفة معيشة فاخرة مع مدفأة مزخرفة، ومنطقة شواء مع فرن حجري خاص بها.

يضم العقار أيضاً حدائق واسعة، تم تصميمها بشكل جميل، لإنشاء مجموعة متنوعة من التراسات والمناطق الخاصة المثالية للاسترخاء، وتناول الطعام في الهواء الطلق، في أي وقت من اليوم.