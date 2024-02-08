أجراها طبيب مصري .. هولندي يدخل موسوعة جينيس لبقائه حياً 39 عاماً بعد عملية زراعة قلب

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم إدراج اسم مريض خضع لعملية زرع قلب في إنجلترا، في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث يعد المريض الوحيد الذي يعيش لأطول فترة بعد خضوعه لهذه العملية.

وذكرت وكالة " بي أيه ميديا" البريطانية أن بيرت جانسين / 57 عاما/، وهو هولندي الأصل، عاش 39 عاما بقلب متبرع حصل عليه في مستشفى هاريفيلد في لندن في ثمانينات القرن الماضي.

وبعدما أصيب بأعراض تشابه الانفلونزا عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما، تم تشخيص إصابة جانسين باعتلال عضلة القلب، وهي الحالة التي تؤثر على قدرة القلب على ضخ الدم في الجسم.

وكان لطبيب القلب المتابع لحالته في موطنه علاقات مع مستشفى هاريفيلد في لندن والطبيب الشهير مجدي يعقوب، الذي أجرى العملية في السادس من يونيو 1984 عندما أكمل المريض عامه الـ18.

ويشار إلى أن هذه العملية لم تكن قد أجريت بعد في هولندا في ذلك الوقت.

وقال جانسين" كل الأمور تمت سريعا. فبعد أسبوع من وصولي هاريفيلد، توافر قلبان من حادث سير كبير في لندن".

وأضاف" لقد كنت مطابقا لقلب منهما، وتم زرعه لي. مثلما قال طبيبي ماتارت بعد 30 عاما، لابد أنه كان القلب المثالي لي".

وأوضح جانسين أن القلب الجديد أتاح له العودة سريعا "للحياة الجيدة" ولعب التنس والكرة الطائرة والعمل في وظيفة بدوام دائم.

ويشار إلى أن عملية جانسين كانت عملية زرع القلب الـ107 التي تجرى في هاريفيلد.

وكانت العملية الأولى قد أجراها مجدي يعقوب في عام 1980، ومنذ ذلك الحين أتمت المستشفى الآلاف من عمليات زرع القلب، حيث أجرت 54 عملية خلال 2022/2023.