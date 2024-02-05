محكمة كورية جنوبية تبرئ رئيس شركة سامسونغ من جرائم مالية

المصدر: ا ب

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برأت محكمة كورية جنوبية رئيس شركة (سامسونغ للإلكترونيات)، لي جاي يونغ، الذي واجه اتهامات بالتلاعب في أسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي فيما يتعلق بالاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين لشركة سامسونغ في عام 2015 والذي شدد قبضته على أكبر شركة في كوريا الجنوبية.

ومن الممكن أن يخفف الحكم الذي أصدرته محكمة منطقة سول المركزية الإثنين من المشاكل القانونية المحيطة بوريث سامسونغ بعد أقل من عامين من العفو عنه بإدانة منفصلة برشوة رئيس سابق في فضيحة فساد أطاحت بحكومة كوريا الجنوبية السابقة.

وقالت المحكمة إن الادعاء فشل في إثبات أن الاندماج بين (سامسونغ سي آند تي) و(شيل للصناعات) تم بشكل غير قانوني بهدف تعزيز سيطرة لي على (سامسونغ للإلكترونيات).

وكان الادعاء قد طلب الحكم على لي بالسجن لمدة خمس سنوات. ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا سيستأنفون. ونفى لي ارتكاب أي مخالفات في القضية الحالية، قائلا إن الاندماج الذي تم في عام 2015 كان جزءا من "نشاط تجاري عادي".