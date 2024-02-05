«كائنات مائية» تختزن أسرار صحة الإنسان قديماً

المصدر: (دبي - البيان)

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نجح الباحثون، عبر سياقات دراسة حديثة نشرت في مجلة Science Advances، في بناء التصورات حول درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار من 200 قبل الميلاد إلى 600 بعد الميلاد بدقة عالية، والتي غطّت المناخ الروماني الأمثل، وحتى العصر الجليدي الصغير القديم المتأخر.

وباستخدام الدينوفلاجيلات، الكائنات الحية وحيدة الخلية النباتية والحيوانية التي تعيش في الماء العذب والمالح، أنشأ الباحثون أرشيفاً عالي الدقة من حفريات قاع المحيط، وربط التغيرات في مياه المحيط العليا بتكوين أنواع الأكياس.

وأشارت نتائج الدراسة إلى علاقة بين مراحل تغير المناخ وتفشي الأوبئة في العصور القديمة، مع التركيز على التأثير المحتمل للإجهاد المرتبط بالمناخ في تفشي الأمراض.