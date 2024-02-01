بفارق 54 عاماً .. زواج عجوز عمره 103 أعوام يشعل مواقع التواصل

المصدر: البيان

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اجتاح خبر زواج رجل هندي يبلغ من العمر 103 أعوام مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن العروس تبلغ من العمر 49 عامًا بفارق عمر يبلغ 54 عامًا.

وتزوج حبيب نزار من فيروز جهان في منطقة إيتوارا في بوبال، وهو الزواج الثالث للعريس، وقرر نزار أن يتزوج للمرة الثالثة لأنه شعر بالوحدة بعد وفاة زوجته الثانية، وفقا لموقع news9live..

ورغم أن الزواج تم العام الماضي إلا أن لفت حفل زفافهما انتباه الناس بعد انتشار مقطع فيديو لنزار وجاهان أثناء عودتهما إلى المنزل، ويمكن سماع الناس وهم يهنئون الزوجين على رحلتهما الجديدة.

وقال العريس "عمري 103 أعوام، وزوجتي تبلغ من العمر 49 عامًا. تزوجت لأول مرة في ناشيك. بعد وفاتها، تزوجت من سيدة تدعى لكناو زوجتي الثانية وبعد وفاتها كنت أشعر بالوحدة فتزوجت مرة أخرى".

وكانت جهان تعيش بمفردها أيضًا بعد وفاة زوجها. وقالت إن الزواج من نزار البالغ من العمر 103 أعوام هو قرارها ولم يجبرها أحد على الزواج منه. وأضافت: "زوجي بخير تمامًا ولا يعاني من أي مشاكل طبية".