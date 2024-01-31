مقتل وإصابة 41 شخصاً في اصطدام بين حافلة وشاحنة في المكسيك

المصدر: ا ف ب

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قضى 19 شخصا وأصيب 22 آخرون الثلاثاء في اصطدام بين حافلة للركاب وشاحنة لنقل البضائع في ولاية سينالوا في شمال غرب المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

ووقع الاصطدام الذي أدى إلى احتراق الحافلة والشاحنة بالكامل في منطقة إيلوتا التي تعد مقصدا سياحيا للكنديين والأمريكيين.

وقال المدّعية العامة في ولاية سينالوا ساره كينيونيز "أحصينا 19 جثة. سيستغرق التعرّف إليها بعض الوقت، نظرا إلى أنها متفحّمة".

وأضافت "كلما توفرت لدينا بيانات للأشخاص المتوفين، سنشاركها وكذلك الأمر بالنسبة لبيانات الأشخاص (...) الذين قضوا في المستشفيات".

وكانت الحافلة قد انطلقت من مدينة غوادالاخارا وكانت متّجهة إلى لوس موتشيس في ولاية سينالوا التي تعرف أيضا بأنها أحد معاقل عصابات الإتجار بالمخدرات في المكسيك.

وتكثر في المكسيك حوادث السير.

ففي 21 نوفمبر قضى 12 شخصا على الأقل وأصيب 58 آخرون في انقلاب حافلة للركاب على طريق في ولاية فيراكروز (شرق)، في خليج المكسيك.

وفي أغسطس أدى حادث على طريق يربط بين واخاكا (جنوب) وبويبلا (وسط) تعرّضت له حافلة كانت غالبية ركابها من المهاجرين الفنزويليين، إلى مصرع 16 شخصا.

وفي 5 يوليو أدى انحراف حافلة عن الطريق في منطقة جبلية في ولاية واخاكا إلى مصرع 27 شخصا.