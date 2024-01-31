سنة سجناً لسارق حذاء أحمر عُرض في فيلم قبل عقدين

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حُكِم أول من أمس بالسجن عاماً واحداً مع وقف التنفيذ على أمريكي سرق قبل نحو 20 عاماً الحذاء الأحمر الشهير الذي انتعلته الممثلة جودي غارلاند في فيلم «ذي ويزرد أوف أوز»، وفق منطوق الحكم.

وسيبقى تيري مارتن البالغ 76 عاماً، والذي اعترف بالسرقة في أكتوبر الفائت، تحت الإفراج المشروط بسبب وضعه الصحي، إذ يخضع للرعاية التلطيفية في المستشفى. ولم يطلب الادعاء عقوبة السجن للمتهم الذي حضر إلى المحكمة على كرسي متحرك ومعه أسطوانة أوكسجين.

وكان الحذاء المرصّع بالترتر القرمزيّ الانعكاسات، اختفى بشكل غامض من متحف جودي غارلاند في غراند رابيدز. وقال مارتن إنه سرق الحذاء ظناً منه أنه مرصع بأحجار ياقوت حقيقية. وأشارت وزارة العدل إلى أنّ الحذاء الأحمر يُعدّ «أحد أشهر الإكسسوارات في تاريخ السينما الأمريكية».