ولادة حيوان برأس إنسان في تايلاند.. وأطباء بيطريون يشرحون السبب

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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أثارت ولادة حيوان غريب الملامح دهشة عارمة في إحدى قرى تايلاند، إذ بدا جسمه أشبه بالماعز لكنَّ رأسه في صورة رأس إنسان.

وأوضح أطباء بيطريون أن المظهر الغريب للماعز يرجع إلى نقص الكالسيوم، ما يؤدي إلى تشكيل رأس الحيوان بصورة غير طبيعية، مشيرين إلى اعتقادهم بأن فرص بقاء الحيوان على قيد الحياة ضئيلة، وذلك وفقاً لموقع صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

ولم تكن هذه الظاهرة الغريبة جديدة من نوعها، فقد شهدت قرية جانجابور بولاية آسام شمال شرقي الهند في ديسمبر 2021 واقعة شبيهة، حينما أصيب مزارع هندي بالدهشة لحظة ولادة عنزة بوجه إنسان.

وأوضح المزارع شاكر داس، لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الحيوان المولود بدا بوجه منتفخ ويشبه رأسه رأس الإنسان، لافتاً إلى أن جيرانه هرعوا إلى منزله لمشاهدة ذلك المنظر العجيب الذي تركهم مصدومين.

وفي نوفمبر 2022، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ماعزاً حديث الولادة له وجه يشبه وجه الإنسان، وعيناه منتفختان ومتقاربتان، ما أثار قلق سكان قرية في ولاية ماديا براديش الهندية.

وأوضح طبيب بيطري يدعى ماناف سينغ، لموقع «تايمز ناو نيوز»، أن الماعز حديث الولادة يعاني حالة يُطلق عليها «عسر الهضم الرأسي»، مشيراً إلى أنها تحدث في واحد من كل 50 ألف حيوان.