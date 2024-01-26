سُمك شبكية العين يكشف مخاطر القلب والرئة

المصدر: (دبي - البيان)

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قدمت دراسة جديدة تفاصيل حول قدرة التنبؤ بالمخاطر المستقبلية على القلب والرئة، من خلال قياس سُمك شبكية العين، حيث تبين أن الشبكية الرقيقة ترتبط بخطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية، إلى جانب حالات أخرى، وفق موقع 24 الإلكتروني.

الدراسة هي الأولى التي تجد أن شبكية العين الرقيقة تزيد من خطر إصابة شخص ما بحالة رئوية كالتهاب الشعب، وباستخدام بيانات من 44828 مشاركاً، وجد فريق بحث دولي أن وجود شبكية العين الرقيقة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض العين والعصبية والقلب والأوعية الدموية.

ووفق «نيو ساينتست»، هذه هي الدراسة الأولى التي تجد أن شبكية العين الرقيقة تزيد من خطر إصابة شخص ما بحالة رئوية، مثل التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة، في وقت لاحق من الحياة.

وأجريت الدراسة في جامعة هارفارد استناداً إلى قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني، التي تحتوي على تفاصيل حول الحالة الصحية والبيانات الوراثية لنحو نصف مليون شخص في المملكة المتحدة.

وتأمل نازلي زيباردست الباحثة المشاركة في الدراسة، أن تصبح فحوصات الشبكية في نهاية المطاف جزءاً من الفحص الصحي الروتيني. ولا تزال هذه التقنية بعيدة عن الاستخدام السريري، لكنها تشير إلى إمكانية مستقبلية للتنبؤ بالمخاطر الصحية.