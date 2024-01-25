أخذها في زيارة للأماكن الدينية في شهر العسل .. فطلبت الطلاق

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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تقدمت عروس هندية بطلب الطلاق بعد 10 أيام فقط من الزفاف لأن زوجها أخلف وعده معها بالسفر إلى منطقة غوا لقضاء شهر العسل وبدلاً من ذلك، أخذها العريس إلى أيوديا وفاراناسي في رحلة دينية.

في البداية، أرادت العروس السفر إلى الخارج لقضاء شهر العسل، وأكدت في دعوى الطلاق أنها وزوجها يعيشان حياة مرفهة ويمكنهما بسهولة السفر إلى الخارج لقضاء شهر العسل ومع ذلك، أخلف عريسها وعده لها بالسفر إلى منطقة غوا السياحية، وأنه يجب عليه رعاية والديه حسب تأكيده لها ومقترحاً القيام بزيارة الأماكن الدينية بدلاً من شهر العسل.

وكان الزوجان اتفقا قبيل الزفاف على زيارة غوا وأماكن أخرى في جنوب الهند لقضاء شهر العسل غير أن خططهما انقلبت رأساً على عقب قبل يوم واحد فقط من رحلتهما المقررة، فقام العريس بتغيير خططه في زيارة غوا مقرر الذهاب في جولة دينية إلى أيوديا وفاراناسي بدلاً من ذلك، معللاً السبب أن والدته أعربت عن رغبتها بالقيام بتلك الرحلة وهو الأمر الذي لا يمكنه رفضه.

ورغم خيبة أملها، لم تثر العروس أي مشكلة بل ذهبت مع زوجها وعائلته في الرحلة الدينية، ولكن بعد أيام من عودتها، اتخذت قرارها، وذكرت أن زوجها أعطى الأولوية لعائلته عليها، فقررت طلب الطلاق.