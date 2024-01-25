لأول مرة في أمريكا .. تنفيذ حكم بالإعدام في مدان باستخدام النيتروجين

المصدر: د ب ا

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لم تتحرك المحكمة العليا الأمريكية يوم الأربعاء لوقف الإعدام المخطط له، باستخدام النيتروجين، لمجرم مدان في ولاية ألاباما.

وفشل كينيث يوغين سميث أمام كل من المحكمة العليا الأمريكية ومحكمة الاستئناف الدائرة 11 الأمريكية في محاولته لوقف الإعدام. وحكم عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد في عام 1988.

ومن المقرر تنفيذ الإعدام بحق الرجل /58 عاما/ مساء اليوم الخميس باستخدام ما يسمى بـ "نيتروجين هيبوكسيا" وهو نقص الأكسجين بسبب النيتروجين.

وفي هذا النوع من الإعدام، سوف يستنشق سميث النيتروجين من خلال قناع الوجه ويموت بسبب نقص الأكسجين. ولم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام بهذه الطريقة في الولايات المتحدة من قبل.

وحذر خبراء حقوقيون من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية من احتمال الموت القاسي، قائلين إنه لا دليل علميا على أن استنشاق النيتروجين النقي لا يسبب معاناة خطيرة.

وكان من المقرر إعدام سميث بحقنة قاتلة في عام 2022. إلا أن موظفي السجن لم يتمكنوا حينها من إدخال أنبوب وريدي في وريده. وبعد عدة ساعات من الاستلقاء مقيدا في طاولة الإعدام، أعيد إلى زنزانته.