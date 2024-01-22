خلال اللعب على الهاتف .. وفاة طفلة عمرها 5 سنوات بأزمة قلبية

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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في حادث مأساوي، توفيت طفلة هندية تبلغ من العمر خمس سنوات، إثر أزمة قلبية، بينما كانت تشاهد أفلام الرسوم المتحركة على الهاتف المحمول في ولاية أوتار براديش يوم الأحد الماضي.

وتم حرق جثة الفتاة بعد وفاتها على يد عائلتها. وبحسب العائلة، فإن الفتاة كانت مستلقية على السرير وتشاهد الهاتف عندما سقط من يديها وفقدت الوعي وتم نقلها على الفور إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاتها، وفقا لموقع news9live.

وقال طبيب من مركز حسنبور الصحي إن الفتاة ماتت بسبب سكتة قلبية، مضيفا "بعد الحادث، طلبنا من الأسرة تسليم الجثة لتشريحها ولكنهم رفضوا.

وقال الدكتور ساتيابال إنه يجب التحقيق في كيفية وفاة الفتاة. وأشار التقرير إلى وفاة أكثر من عشرة أطفال وشاب بسبب نوبة قلبية في منطقتي بيجنور وعمروها الهنديتين خلال الشهرين الماضيين.

ووفقا للأطباء، قد يكون هناك احتمال بشأن زيادة "النوبات القلبية" في الطقس البارد نتيجة التقلبات في مستويات الأكسجين، وفي السنوات القليلة الماضية، كان هناك عدد من حوادث الوفاة بسبب "النوبات القلبية" بينما كان الناس ينخرطون بشكل طبيعي في حياتهم اليومية.