تحتفل بالذكرى الخمسين لزرع كلية عمرها 108 أعوام

المصدر: دبي ــ البيان

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احتفلت سيدة بريطانية متقاعدة بالذكرى الخمسين لإجراء عملية زرع كلية أنقذت حياتها، كانت حصلت عليها من والدتها.

وكانت سو ويستهيد (75 عاماً) تبلغ 25 عاماً عندما تبرعت لها والدتها آن ميتكالف بالكلية، إثر إصابتها بمرض في الـ12 من عمرها، جعلها تعيش على إجراءات غسل الكلى لفترة طويلة، قبل خضوعها لعملية زرع في يوليو 1973.

وتوفيت آن ميتكالف في 1985 عن عمر يناهز 69 عاماً بعد أن أعطت ابنتها الفرصة لتعيش حياة كاملة، وعلى الرغم من وفاتها، لا تزال كليتها تعمل بجسد ابنتها، ليصل عمر الكلية اليوم إلى 108 أعوام.

وأذهل طول عمر الكلية المزروعة الأطباء، حيث إن كلية المتبرع عادة ما تعمل لمدة تصل إلى 20 عاماً فقط، حسب موقع 24 الإلكتروني.

ولم تكن سو قادرة على المشي قبل العملية، وجلدها كان أصفر اللون بسبب فشل وظائف الكلى لديها.

وقالت سو: «أعطتني كلية والدتي حياة لفترة طويلة بعد وفاتها. عندما أقول إنني أحمل قطعة صغيرة منها معي دائماً، فأنا أعني ذلك. شكراً لك أمي».