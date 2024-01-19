افتتاح أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة المشرفة

المصدر: البيان

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أدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أعلى مصلى معلقاً في العالم يطل على الكعبة المشرفة، حيث يقع على ارتفاع 483 مترا فوق مستوى سطح البحر. ويركز تصميم المصلى على أعلى معايير التميز في جميع جوانبه، بما يعكس الأسلوب المعماري الفريد.

ويتيح موقع المصلى المذهل للضيوف الاستمتاع بالإطلالات البانورامية على المعالم الدينية في مكة المكرمة، بما فيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة وغيرها من معالم المدينة التي تنبض بالحياة خلال موسم العمرة والحج.

ويحتفي المصلى الجديد بديكوراته الداخلية الفريدة التي تجمع بين التصاميم العربية العريقة واللمسات العصرية الفاخرة، كما تضفي العبارات المكتوبة بالخط العربي مزيداً من الوقار على أجوائه، بما في ذلك أسماء الله الحسنى التي تعكس الإرث الإسلامي العريق.

ويقع المصلى ضمن الجسر الذي يربط بين برجي فندق العنوان جبل عمر مكة، على ارتفاع 483 متراً فوق مستوى سطح البحر، وحوالي 179 متراً عن مستوى الطريق الداخلي للفندق، ليسجل الرقم القياسي لأعلى مصلى معلق في العالم.

ويأتي تصميم المصلى الجديد حصيلة التألق المعماري والإمكانات الإبداعية الفريدة واستخدام أحدث التقنيات ومعدات التصميم الخاصة. ويبلغ وزنه 650 طناً، وتم تجميع جسره الفولاذي لأول مرة على ارتفاع 312 متراً فوق مستوى سطح البحر قبل رفعه إلى المستوى النهائي، إذ يربط برجي الفندق التوأمين في الطوابق 36 و37 و38.

ويتسع المصلى لحوالي 520 شخصاً ضمن مساحة واسعة تبلغ 550 متر مربع، مما يوفر مكاناً مثالياً للصلاة وسط إطلالات مذهلة على المسجد الحرام. ويحظى المصلون عند صلاة الفجر بفرصة مشاهدة شروق الشمس على مدينة مكة المكرمة، في تجربة روحانية تزخر بالسكينة والهدوء. كما يرسم ضوء الشمس أثناء غروبها أجمل الألوان الدافئة داخل المصلى، ليشكل ملاذاً مثالياً للتأمل والصلاة.