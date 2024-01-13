النيابة المصرية تحيل المذيعة إنجي حمادة إلى الجنايات

المصدر: البيان

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أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، «سماح»، المذيعة المُغمورة الشهيرة بـ إنجي حمادة إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة مواد مخدرة.

ووفقا لصحيفة المصري اليوم، كانت الشرطة ضبطت إنجي حمادة التي تعمل مقدمة برامج بإحدى الفضائيات، حيث تقوم بشراء مساحات هواء، ولا تنتمي إلى أي جهة إعلامية، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات مخلة «تحرّض على الفسق والفجور» مع تيك توكر يدعى كروان مشاكل.

وأمرت النيابة فور ضبط المتهمة بحوزتها مخدر الترامادول بعرضها على الطب الشرعي لتحليل المخدرات لبيان إذا كانت تتعاطى مخدرات من عدمه.

وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء القبض على «إنجي حمادة» بمعرفة مباحث الآداب كان بحوزتها أقراص مخدرة «ترامادول»، وهاتفان محمولان داخل شقتها أثناء تصويرها مقطعًا على «تيك توك».

وكانت تحريات أجهزة الأمن كشفت أن المذيعة حاولت إنهاء حياتها عقب أزمتها بسبب فيديو فاضح داخل المطبخ، قبل ضبطها في القاهرة الجديدة، بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومحرضة على الرذيلة والفسق والفجور على مواقع التواصل.