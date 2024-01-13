رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة تدخل القفص الذهبي بعد 5 سنوات خطوبة

المصدر: أ ب

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بعد ما يقرب من خمس سنوات من الخطوبة والتأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تزوجت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن من شريكها منذ فترة طويلة كلارك غيفورد في حفل خاص يوم السبت.

احتفظ الزوجان بتفاصيل الحدث عن كثب، لكن يقال إن الحفل أقيم في مزرعة كروم فاخرة في منطقة خليج هوكس ذات المناظر الخلابة، على بعد 325 كيلومترًا (200 ميل) من العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون.

يُعتقد أنه تمت دعوة العائلة والأصدقاء المقربين فقط وعدد قليل من زملاء أرديرن السابقين في البرلمان البالغ من العمر 43 عامًا، بما في ذلك خليفة أرديرن ورئيس الوزراء السابق كريس هيبكنز.

في وقت سابق، التقت الشرطة بمجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين قاموا بلصق العشرات من الملصقات المناهضة للتطعيم على الحائط خارج المكان. شوهد أحد المتظاهرين أيضًا وهو يحمل لافتة كتب عليها "حتى لا ننسى أوامر التطعيم" على مشارف العقار.

يقال إن أرديرن وغيفورد، 47 عامًا، التقيا عام 2014، وكانا مخطوبين بعد خمس سنوات، ولكن بسبب القيود التي فرضتها حكومة أرديرن بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) والتي خفضت التجمعات إلى 100 شخص، تم تأجيل حفل الزفاف المخطط له في صيف نصف الكرة الجنوبي لعام 2022.

قالت أرديرن وقت اتخاذ قرار إلغاء حفل الزفاف: "هذه هي الحياة ... أنا لا أختلف، إذا جاز لي القول، عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين".