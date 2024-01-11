"جنون 2024".. الشرطة تحذر من انتهاك خصوصية اللصوص أثناء السرقة

المصدر: البيان

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أثارت الشرطة غضباً واسعاً في كندا إثر تحذيرها أصحاب المنازل من انتهاك خصوصية اللصوص الذين يسرقون الطرود من أمام منازلهم وترصدهم الكاميرات.

وفي التفاصيل، حذرت الشرطة في مقاطعة كيبيك الكندية أصحاب المنازل من نشر لقطات مراقبة لطرودهم التي يتم سرقتها، لأنها قد تنتهك "الحياة الخاصة" للصوص المزعومين.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" ذكرت الصحفية أوليفيا أومالي: "تشتهر منطقة مونتريال الغربية بشرفاتها الكبيرة، ولكن خلال العطلات، تكون تلك الشرفات هدفًا كبيرًا للصوص أوقراصنة الشرفات".

وقالت لورين سمول بينيفاذر، عضو مجلس مونتريال ويست، المسؤولة عن الأمن العام: "إنه شيء نتعامل معه يومياً. لديك أشخاص يتتبعون المركبات، وعندما يرون طردًا تم تسليمه، يذهبون بعد ذلك ويأخذون الطرد إذا لم يأت أحد إلى الباب لاسترداد الطرد".

ومع ذلك، حذرت قوة الشرطة المحلية المواطنين المحليين من مشاركة لقطات لصوص الشرفة المزعومين.

وحذر ضابط الاتصالات الملازم بينوا ريتشارد، قائلاً: "لا يمكنك نشر الصور بنفسك لأنه عليك أن تتذكر، في كندا، لدينا افتراض البراءة وأن نشر تلك الصورة يمكن أن يشكل انتهاكًا للحياة الخاصة".

وأضاف: "إذا حصلت على دليل على أن شخصًا ما ربما سرق شيئًا ما، فاتصل بالشرطة، وقدم هذا الدليل إلى الشرطة. سنجري التحقيق ونقدم هذا الشخص إلى العدالة ونوجه إليه بعض التهم".

وقد يواجه الأشخاص الذين ينشرون لقطات أمنية لطرودهم المسروقة اتهامات محتملة بالتشهير، وفقًا لقناة CTV الكندية.

أثارت تعليقات ضابط إنفاذ القانون ردود فعل عنيفة وعدم تصديق بأن الكنديين قد يواجهون مشكلة قانونية لنشر لقطات أمنية منزلية لطرودهم المسروقة.

وكتب الصحفي الكندي عزرا ليفانت: "إننا في عام 2024، لذا فإن الشرطة تهتم بالمجرمين أكثر من اهتمامها بضحايا الجريمة".

وكتب المعلق المحافظ كريس توملينسون: "إن شرطة كيبيك تقول هذا لأنه يحرجها من مقدار السرقة التي تحدث دون عواقب. أبلغهم بالأمر، وسوف يقومون بحفظه والتظاهر بأنه لم يحدث أبدًا".

وكتبت كريستينا هوف سومرز، المؤثرة الاجتماعية على يوتيوب: "لقد جن جنون العالم".