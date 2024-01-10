52 % من حوادث التحرش في إنجلترا كانت ضد أطفال

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات الشرطة البريطانية أن أكثر من نصف حوادث التحرش للأطفال في إنجلترا وويلز خلال عام 2022 كان ضد أطفال أقل من 18 عاما.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن تحليلا لبرنامج المعرفة والممارسة المتعلق بنقاط الضعف، الذي تم إجراؤه لتنسيق رد فعل جمعي للشرطة لحماية الفئات الأكثر ضعفا، خلص إلى أنه تم الإبلاغ عن 107 آلاف حالة تحرش، بارتفاع بنسبة 6ر7% مقارنة بعام 2021، وبواقع أربع مرات مقارنة بعشرة أعوام ماضية.

وأفاد التقرير بأن ثلث حالات التحرش وقعت من داخل الأسرة الواحدة، حيث تعود ما لا يقل عن 32% من الحالات التحرش للمحتوى الجنسي على شبكة الانترنت.

وكان السن الأكثر شيوعا الذي تعرض للتحرش ممن هم أقل من 18 عاما هو عمر 14 عاما.