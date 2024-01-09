مشكلة تهدد حلم أول هبوط على القمر منذ 50 عاماً

المصدر: أ ف ب

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تشهد أول مركبة أمريكية يُفترض أن تهبط على القمر منذ أكثر من 50 عاماً وحملها إلى الفضاء صاروخ أقلع أمس، فقداناً للوقود خلال رحلتها، على ما أعلنت شركة «أستروبوتيك» المصنّعة.

وأسفت أستروبوتيك، في بيان نُشر على شبكة «إكس»، لكون العطل في نظام الدفع يتسبب، على ما يبدو، في فقدان كبير للوقود.

وأضافت أنها تدرس الأشكال البديلة للمهمة التي يمكن أن تكون متاحة في الوقت الراهن.

وأعلنت «أستروبوتيك»، في وقت سابق، أن «خللاً ما طرأ، مع الأسف، ومنع أستروبوتيك من تحقيق توجيه مستقر قبالة الشمس»، علماً أن معلومات توفرها الشركة توضح أن مركبة الهبوط مزوّدة بألواح شمسية ينبغي توجيهها نحو الشمس من أجل توفير أقصى قدر من الإنتاج الكهربائي.

وأفادت «أستروبوتيك» بأن الخلل نتج، على الأرجح، من مشكلة في نظام الدفع.

وشرحت أن من شأن مشكلة كهذه، إذا صحّت الفرضية المرجّحة، أن تعرّض للخطر قدرة المركبة الفضائية على الهبوط على القمر.