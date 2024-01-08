طفل عمره 4 سنوات يقدم هدية خطوبة لزميلته بـ 15000 دولار

المصدر: البيان

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شهدت منطقة قوانغآن بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين حادثة غريبة، حيث قدم طفل صغير سبائك ذهبية بقيمة 15000 دولار أمريكي لفتاة في فصله باعتبارها "هدية خطوبة".

كانت الفتاة الصغيرة متحمسة عندما حصلت على قطعتين من البسكويت الذهبي وزن كل منهما أكثر من 100 غرام من الذهب، وعندما عرضت الهدية غير العادية على والديها، أصيبا بالدهشة.

ويظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي الصينية الفتاة وهي تفتح صندوقا أحمر يحتوي على سبائك الذهب، ثم طلبت الأم من ابنتها أن تعيد الهدية لزميلها في الصف، وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أنها اتصلت أيضًا بأسرة الصبي التي اعتذرت نيابة عن طفلها.

وقالت والدة الفتاة إن والدي الصبي أخبراها أن سبائك الذهب مخصصة لزوجته المستقبلية، وأخذها الطفل سرا وأعطاها للفتاة.

وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، جدلاً كبيراً بين مشاهديه حيث قال أحد المستخدمين: "هذا الصبي الصغير لديه الشجاعة حقًا، حيث قدّم عرضًا مغرياً بـ 200 غرام من الذهب".

" وكتب آخر: "لقد أعطتني حماتي للتو سوارًا، وسألني ابني عما إذا كان بإمكانه إعطاؤه لزميلته في الفصل لأنه يعتقد أنه "السوار" يبدو جميلًا. أعتقد أنني يجب أن أكون ممتنًا لأنه فكر في سؤالي أولاً".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الحادث. في وقت سابق، قدم صبي من شنغهاي خاتم بولغاري بقيمة 19000 يوان كهدية زفاف لزميلته.