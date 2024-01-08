3 شقيقات توأم في ولادة نادرة تحدث مرة كل 200 مليون حالة

المصدر: (دبي ــ البيان)

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أنجبت سيدة بريطانية 3 شقيقات توأم متطابقات وراثياً، في حالة نادرة تحدث مرة كل 200 مليون حالة.

وعندما تكبر الشقيقات ويلو ونانسي ومابيل ديفيز ستكون كل منهن نسخة طبق الأصل عن شقيقتيها، حسب موقع 24 الإلكتروني. وقرر الوالدان لويز وغاريث ديفيز إجراء الاختبار الجيني على الفتيات البالغات من العمر 9 أسابيع، حيث كانا مفتونين جداً بمدى التشابه بينهن. وأكدت نتائج الحمض النووي وجود تماثل نادر بين الشقيقات التوأمات.

وقالت لويز التي تعمل مصففة شعر «لقد سعدنا للغاية بالنتائج. لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة عندما نعرف أن الفتيات جميعهن متطابقات».

ورحب الوالدان، من هيدرسفيلد، غرب يورك، بفتياتهما في الأسبوع 34 من الحمل في نوفمبر الماضي، وكان وزنهن يتراوح بين 4 أرطال و8 أونصات (2 كغ) و5 أرطال (2.3 كغ)، وأمضين 18 يوماً في رعاية خاصة في المستشفى، قبل السماح لهن بالعودة إلى المنزل، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وقالت قائدة الفريق الطبي شارلوت هاسكاين «نحن نجري المئات من اختبارات الحمض النووي يومياً، وفي بعض الأحيان قد يكون من الصعب توصيل الأخبار، إذا لم تكن ما تتوقعه العائلة. قد تكون بعض الحالات أمراً يثلج الصدر حقاً، ومعرفة أننا أحدثنا فرقاً في حياة الناس هي السبب وراء قيامنا بما نقوم به».