سفاح النرويج يحاول مقاضاة الدولة بزعم انتهاك حقوق الإنسان خاصته

المصدر: ا ب

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يحاول أندرس بهرنغ بريفيك، الذي قتل 77 شخصا في تفجير وإطلاق نار مناهض للإسلام عام 2011، مقاضاة الدولة النرويجية بزعم انتهاك حقوق الإنسان خاصته.

وقال أسوأ قاتل في النرويج في وقت السلم إن حبسه الانفرادي منذ سجنه عام 2012 يرقى إلى مستوى المعاملة غير الإنسانية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وترفض الحكومة مزاعمه.

يقبع بريفيك في سجن من طابقين يضم مطبخا وغرفة طعام وغرفة تلفاز مزودة بجهاز "إكس بوكس" والعديد من الكراسي ذات الذراعين.

ومن المقرر أن تعقد المحاكمة للنظر في طلبه يوم الإثنين، في صالة للألعاب الرياضية بسجن رينغريكي.

قتل بريفيك ثمانية أشخاص في هجوم بقنبلة في أوسلو عام 2011، ثم قتل 69 - معظمهم من المراهقين - في معسكر للشباب.