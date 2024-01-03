جريمة شرف في الهند .. رجل يقتل ابنته وصديقها ويذهب إلى مركز الشرطة بسلاح الجريمة

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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شهدت منطقة بودون في ولاية أوتار براديش الهندية جريمة قتل مروعة، عندما أقدم رجل على قتل ابنته وصديقها بمجرفة، وبعد أن ارتكب جريمته دخل إلى أقرب مركز للشرطة حاملاً سلاح الجريمة الملطخ بالدماء.

وقال أفراد الشرطة إن التحقيقات الأولية تظهر أن هذه حالة واضحة من جرائم الشرف، وتعرفت الشرطة على القاتل على أنه ماهيش من قرية باراولي، قتل ابنته نيتو البالغة من العمر 20 عامًا وصديقها ساشين يوم أمس الثلاثاء، وفقا لموقع news9liv.

وأضافت الشرطة أن الصبي من سكان نفس القرية أيضًا ووفقا للشرطة، كان الشابان على علاقة لمدة عامين.

وأكد جيران الرجل (القاتل) أن أسرتي الشاب والفتاة علمتا بعلاقتهما ولم توافقا عليها، مضيفين أن أفراد الأسرة حاولوا التفاهم مع الشابين وإقناعهما بإنهاء علاقتهما، لكنهم لم ينجحوا في جعلهما ينهيان العلاقة.

قالت الشرطة إن الحبيبين قُتلا خارج منزل نيتو مباشرة، حيث كان الاثنان يجلسان عند الباب حوالي الساعة 4:30 صباحًا عندما استيقظ أفراد الأسرة على صوت ضوضاء، وبمجرد أن رأوا ساشين مع نيتو، هاجمتهم العائلة بأكملها، وفي البداية قام أفراد الأسرة بضرب الزوجين، وبعد ذلك، أخذ والد نيتو مجرفة وضرب الثنائي، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وأكد ضابط الشرطة أنه بعد جريمة القتل فر بقية أفراد الأسرة من مكان الحادث، لكن والد الفتاة اختار الاستسلام، حيث سار إلى مركز شرطة بيلسي حاملاً سلاح الجريمة واستسلم.