امرأة تقتل زوجها وشقيقه وتسلم نفسها لمركز الشرطة .. فما السبب؟

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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شهدت منطقة أوجين في الهند صباح يوم أمس الاثنين جريمة مروعة، حيث أطلقت امرأة النار على زوجها وشقيقه، فلقي الزوج حتفه على الفور، بينما توفي شقيقه متأثراً بجراحه في المستشفى.

وبعدما أطلقت المرأة رصاصتين على زوجها وواحدة على شقيقه توجهت إلى مركز شرطة إنجوريا وسلمت نفسها هناك، وأبلغت رجال الشرطة بتفاصيل الحادث، وفقا لموقع news9live.

وفي حديثها عن الحادث قالت شرطة إنجوريا إن امرأة تدعى ساريتا وصلت إلى مركز الشرطة صباح الاثنين وهي تحمل مسدسا، وأبلغت رجال الشرطة أن المسدس يخص زوجها راجارام وأنها استخدمته لإطلاق النار على شقيقه ديراج وزوجها أيضًا.

ولدى سماع قصة المرأة، أصيب رجال الشرطة بالصدمة وبدأوا التحقيق في الحادث وسرعان ما عرفوا أن كل ما قالته كان صحيحًا، وعلمت الشرطة أن أحد الرجلين، وهو راجارام، توفي على الفور، بينما أصيب ديراج بجروح خطيرة، ونقلت الشرطة على الفور ديراج إلى المستشفى في منطقة أوجين لتلقي العلاج، لكن الرجل لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء العلاج.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن المرأة، ساريتا، تعمل في أنجانوادي. وتزعم أنها تعرضت للتعذيب على يد زوجها وشقيقه خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأخبرت أفراد الشرطة أن زوجها وشقيقه كانا يتشاجران معها بشكل يومي بشأن قطعة أرض ولهذا قررت التخلص منهما.

وزعمت ساريتا كذلك أن شقيق زوجها جاء إلى المنزل صباح يوم أمس الاثنين وبحوزته مسدس لإطلاق النار عليها، لكنها تمكنت من انتزاع السلاح من الرجل وأطلقت النار عليه وعلى زوجها.