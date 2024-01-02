ملثمون في غابات لندن لمنع صيد الثعالب

المصدر: (ثورلو ــ أ ف ب)

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تحاول مجموعة صغيرة من الناشطين الملثمين والمرتدين ملابس داكنة في غابات لندن، تخريب حفلات صيد الثعالب، سعياً إلى إنقاذ هذه الحيوانات من أنياب الكلاب المستخدَمة، في صراع ثقافات شرس.

ويريد أعضاء هذه الجمعية المسماة «هانت سابوتورز»، الناشطة منذ 60 عاماً، منع صيد الثعالب، وهو التقليد الذي يقولون إنه مستمر، رغم حظره منذ 18 عاماً، ويواجهون لذلك الصيادين. وفي غارة للناشطين تستهدف صيادي نادي «ثارلو هانت» في قرية في سافولك، على بعد نحو مئة كلم شمالي لندن، يتواصل باللاسلكي أفراد تلك المجموعة، البالغ عددهم حوالي عشرين شخصاً، والمزودين بخرائط على هواتفهم، لتحديد موقع الفريق الذي يلاحقونه. ويتمثل هدف المجموعة الأول في منع قتل أي ثعلب.