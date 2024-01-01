مركبات حلقية صديقة للبيئة باستخدام ثاني أكسيد التيتانيوم

المصدر: دبي ـــ البيان

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اقترح باحثون من اليابان وبنغلاديش نهجاً مبتكراً وصديقاً للبيئة لتجميع المركبات الحلقية غير المتجانسة، والتي تعتبر ذات قيمة في الصناعة الكيميائية والصيدلانية.

تقليدياً، يتضمن تصنيع هذه المركبات ارتفاعاً في درجة الحرارة، والضغط ومحفزات معدنية ثمينة، مما يساهم في التكاليف البيئية والاقتصادية.

وفي الدراسة المنشورة في Advanced Synthesis and Catalogy، استخدم الفريق ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) كمحفز ضوئي إلى جانب الضوء المرئي لتجميع 20 مركباً حلقياً غير متجانس يحتوي على الكبريت.

وخلافاً للطرق السابقة التي تتطلب ضوءاً فوق بنفسجي، وجد الفريق أنه في ظل الظروف اللاهوائية، يمكن للمركبات المحتوية على الكبريت أن تتفاعل مع مشتقات الماليميد عند تعرضها للضوء الأزرق.

يوضح هذا النهج الجديد إمكانات ثاني أكسيد التيتانيوم في تخليق مركب حلقي غير متجانس معقد؛ ويعتقد الباحثون أن هذه الطريقة يمكن أن تؤدي إلى صناعة كيميائية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأكثر استدامة.