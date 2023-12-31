طلب هاتفها المحمول .. امرأة تطعن زوجها بمقص في عينه

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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شهدت ولاية أوتار براديش باغبات الهندية، حادثة مروعة بعدما أقدمت امرأة على طعن زوجها في عينيه بسبب مسألة تافهة، وقالت الشرطة إن الزوجين تشاجرا حول تقاسم الهاتف المحمول الخاص بالمرأة.

وبحسب الشرطة، طلب الرجل من زوجته هاتفها المحمول حتى يتمكن من الاستماع إلى الأغاني على موقع يوتيوب، فردت طالبة منه استخدام هاتفه الخاص والاستماع إلى ما يريده من الأغاني، ليشتعل فتيل الأزمة بين الزوجين وأثناء الشجار، التقطت المرأة مقصًا وطعنته في عينه، حسبما أكد أفراد عائلة الرجل، وفقا لموقع news9live.

ثم نقلت الأسرة الرجل المصاب إلى مركز صحي قريب حيث يخضع حاليا للعلاج. وتم التعرف على المرأة وبدأت الشرطة عملية البحث عنها.

وقدم الرجل، الذي أصيب بجروح بالغة في الهجوم، شكوى ضد زوجته، وقالت الشرطة إنها تحقق في القضية من جميع الزوايا وتبحث عن المرأة. وكانوا يأملون في إلقاء القبض عليها قريبا. وسوف يتخذون المزيد من الإجراءات بمجرد القبض على عليها.

لكن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تشهدها الهند في حوادث زوجية، ففي حادث مماثل تم الإبلاغ عنه في غازي آباد في وقت سابق من هذا الشهر، قام رجل بقطع رأس زوجته بعد أن فشلت في تقديم الشاي له في الوقت المحدد.

في هذه الحالة التي تم الإبلاغ عنها في غازي آباد، قالت الشرطة إن المرأة لا تريد أن يتناول زوجها الشاي كل يوم، حيث كان الاثنان يتناقشان دائمًا حول عواقب شرب الشاي على صحة الرجل.

وفي إحدى هذه المشاجرات، أقدم الرجل على قتل زوجته، وكان الزوجان في منتصف العمر وآباء لثلاثة أطفال.