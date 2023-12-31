ثعبان كبير الحجم في صندوق طماطم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف عامل في مركز لتوزيع الفاكهة والخضروات في أونتاريو بكندا أخيراً، اكتشافاً صادماً في صندوق من الطماطم الخضراء، وصل من المكسيك، تمثل بثعبان كبير الحجم.

وقال مركز تورونتو للحياة البرية في منشور على إنستغرام، إن موظفاً في محطة لتوزيع الفواكه والخضروات يدعى تروي، اتصل بالخط الساخن الخاص بالمركز، طلباً للمساعدة، عندما فتح صندوقاً من الطماطم، وصدم بوجود ثعبان.

ويبدو أن الثعبان الذي تم تصنيفه على أنه من نوع «القط»، قد اختبأ مع الخضروات التي شحنت من المكسيك إلى كندا.

وأضاف مركز الحياة البرية: «الثعبان بصحة جيدة، ويعمل فريقنا حالياً على خطة لإعادة هذا المسافر إلى بيئته الأصلية».