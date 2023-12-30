فيديو .. دودة في «ساندويتش» راكبة تثير أزمة على متن طائرة هندية

المصدر: إعداد ــ رضا أبو العينين

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تعرضت راكبة خلال رحلة جوية بين دلهي ومومباي لموقف مقزز عندما همت بالتهام ساندويتش إذ لاحظت فجأة دودة تتحرك على جانب الشطيرة.

وفي منشور على موقع إنستغرام، شاركت خوشبو جوبتا، أخصائية الصحة والتغذية، "أسوأ تجربة" لها مع شركة طيران IndiGo، مصحوبة بمقطع فيديو يظهر دودة صغيرة في شطيرتها. وأعربت عن خيبة أملها وقلقها إزاء ما حدث لها، وفقا لموقع news9live.

وقالت خوشبو، وهي أخصائية صحية وأخصائية تغذية، إنها استقلت رحلة طيران Indigo في صباح يوم 29 ديسمبر، وخلال رحلتها، طلبت شطيرة خضار، وبعد أن تناولت قضمة من الشطيرة، رأت فجأة شيئا يتحرك في شطيرتها.

وبعد ذلك، قامت المرأة بمشاركة مقطع فيديو للحادثة على موقع إنستغرام. وقالت في المنشور إنها بعد تناول قطعة من الساندويتش، رأت الدودة، فتوجهت مباشرة إلى المضيفة وأخبرتها بما وجدته.

غير أن رد المضيفة لم يعجب خوشبو واعتبرته "ردًا غير متوقع" حيث قالت لها"سوف أستبدل هذه الساندويتش بشيء آخر".

وأضافت خوشبو أن المضيفة أحضرت لها هدية أيضاً، لكنها رفضت قبولها. وجاء في المنشور الذي شاركته المرأة: "سأقدم قريبًا شكوى رسمية بهذا الشأن عبر البريد الإلكتروني".

شركة الطيران تعتذر للمرأة

واعتذرت شركة IndiGo، في بيان لخوشبو، وأكدت أن الأمر قيد التحقيق، مضيفة "نحن على علم بالمخاوف التي أثارها أحد عملائنا فيما يتعلق بتجربته على متن الرحلة رقم 6E 6107 من دلهي إلى مومباي. نريد التأكيد على التزامنا الثابت بالحفاظ على أعلى معايير خدمة الأطعمة والمشروبات على متن الطائرة. وبعد التحقيق، توقف طاقمنا على الفور عن تقديم الشطيرة المعنية”.

وأشارت إلى أن "الأمر قيد الفحص الشامل حاليًا، ونحن نعمل بشكل وثيق مع مزود الطعام لدينا لضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، مؤكدة "نحن نعتذر بشدة عن أي إزعاج تسبب به الموقف للراكبة".