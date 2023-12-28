مقتل وإصابة 68 شخصاً في حادث سير مروع في تركيا

المصدر: د ب ا

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 57 آخرون في حادث سير بشمال غرب تركيا اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء أن الحادث وقع بين سبع مركبات، منها ثلاث حافلات وشاحنة، على طريق شمال مرمرة السريع بالقرب من حي داجديبي بمحافظة صقاريا.

وأضافت الأناضول أن سبب الحادث لم يتحدد بعد.

وذكرت قناة (إن.تي.في) الإخبارية الخاصة أن المنطقة تشهد ضبابا كثيفا والرؤية فيها منخفضة.

وقال حاكم صقاريا لوسائل إعلام محلية إن 57 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.