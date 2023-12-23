طائرة شحن تنجز رحلتها من دون طيّار

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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أكملت لأول مرّة إحدى طائرات الشحن الأكثر استخداماً في العالم، رحلة كاملة من دون طيّار.

وغادرت الرحلة مطار «هوليستر» الواقع في شمالي كاليفورنيا. واستغرقت حوالي 12 دقيقة إجمالاً، حسب «سي إن إن».

وأدارت الرحلة شركة «Reliable Robotics» التي تعمل على نظام طيران شبه آلي منذ عام 2019، يتيح إمكانية التحكّم بالطائرة عن بُعد بواسطة طيّار.

وكانت الطائرة من طراز «سيسنا كارافان»، وهي طائرة قوية ذات محرّك واحد، وتُعد خياراً شائعاً للتدريب على الطيران، والسياحة، والمهام الإنسانية، والشحن الإقليمي.

وتعمل شركة «Reliable Robotics» حالياً مع إدارة الطيران الفيدرالية، لاعتماد تقنيتها للعمليات التجارية، وتتوقع أن تكتمل هذه العملية في أقل من عامين.

يقوم المُشغّل عن بعد، وهو طيّار حقيقي، بإرسال الأوامر إلى الطائرة عبر إشارات الأقمار الصناعية المُشفّرة.

ويشمل كلّ أمر جميع التعليمات المطلوبة للهبوط، بحيث تعرف ما يجب أن تفعله الطائرة دوماً، حتى في حال فقدان الاتصالات. ويستطيع نظام «Reliable Robotics» أداء جميع مراحل الرحلة، ضمناً، الخروج من البوابة باتجاه المدرج، وكذلك الإقلاع والهبوط.