مقتل 6 أشخاص بينهم 4 أشقاء.. الإطاحة بعصابة خطيرة في مصر

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية "مقتل 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة خلال اقتحام بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بمحافظة أسيوط" جنوب البلاد.

وقالت الداخلية في بيان الخميس إن أجهزة الأمن رصدت نشاط أخطر البؤر الإجرامية من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط.

كما أوضحت أن العصابة تتكون من 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا قتل، سلاح بدون ترخيص ومخدرات وسرقة واستعراض قوة وفرض سيطرة.

مقتل 6 بينهم 4 أشقاء ووالدهم

وعقب استهداف المتهمين فجرا داخل البؤرة الإجرامية بادروا بإطلاق الأعيرة النارية مما دفع قوات الشرطة للرد ليسقط منهم 6 قتلى بينهم 4 أشقاء ووالدهم وضبط الأخير.

قائمة المضبوطات

فيما عثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية و8 بنادق خرطوش وطبنجتين و18 خزينة و8.500 كيلو غرام من مخدر الحشيش و1.500 كيلو غرام من مخدر الشابو وكمية من مخدر الهيروين و1500 قرص مخدر ومبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية و3 دراجات نارية ومركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية.

إلى هذا، تم نقل جثث القتلى إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

#وزارة_الداخلية تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط تضم عدد (7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "قتل، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة،… pic.twitter.com/52DyroKLLh — وزارة الداخلية (@moiegy) December 21, 2023