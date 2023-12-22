الجمارك الهولندية تعثر على 1200 كلغم من مخدر الكوكايين ضمن شحنة موز

المصدر: وكالات

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أعلن مكتب الادعاء العام في هولندا، اليوم الجمعة، أن الجمارك ضبطت قرابة 1200 كيلوغرام من مخدر الكوكايين في ميناء روتردام. وتبلغ قيمة تجزئة المخدرات التي تردد أنه عُثر عليها في حاوية محملة بالموز، نحو 90 مليون يورو (99 مليون دولار). ووصلت شحنة الموز من الإكوادور وكان من المقرر أن تواصل طريقها إلى أوكرانيا.

ولا يعتقد ممثلو الادعاء أن شركة الاستيراد الهولندية، أو الوجهة في أوكرانيا، ضالعة في عملية التهريب. وجرى تدمير الكوكايين.

وقبل أيام قليلة، عثر المحققون على حقائب تحتوي على نحو 500 كيلوغرام من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 5ر37 مليون يورو، في حاوية قادمة من كولومبيا.

وفي أغسطس الماضي، ضبطت الجهات المعنية حوالي ثماني أطنان من الكوكايين، تبلغ قيمتها 600 مليون يورو، في أكبر عملية ضبط مفردة على الإطلاق في ميناء روتردام، والذي يعد نقطة عبور رئيسية للكوكايين إلى أوروبا.