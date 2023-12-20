6 توابع غامضة تثير الشكوك حول مركبة الفضاء الصينية التجريبية

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لاحظ الفلكي ومتتبع الأقمار الصناعية سكوت تيلي، أن خلف المركبة الفضائية التي أطلقتها الصين في 14 ديسمبر الجاري، يتبعها ست "رفقات غامضة"، يظهر أنها تُطلق إشارات غير معروفة بالنسبة للمتتبعين.

وأطلقت الصين مركبة فضائية تجريبية إلى المدار المنخفض للأرض في رحلتها الثالثة إلى الفضاء، وعلى الرغم من تكتم الصين بشأن الغرض من المركبة الفضائية، إلا أن العديد من الباحثين والمهتمين بتتبع الفلك رصدوا المركبة وبدأوا في التشكيك في الغرض منها.

وأفادت وكالة أنباء الصين الرسمية «شينخوا» أن «المركبة التجريبية ستعمل في المدار لفترة من الوقت ثم تعود إلى موقع هبوط مجدول في الصين، وخلال هذه الفترة، سيتم إجراء التحقق من تقنية الإعادة القابلة للتدوير وتنفيذ تجارب علم الفضاء كما هو مخطط لها لتقديم الدعم التقني للاستخدام السلمي للفضاء».

ووفقاً لموقع «IFLsince» فالتوابع الستة، التي يتم ملاحقتها من قبل العديد من المؤسسات، تبث أنواعًا مختلفة من البيانات.

الفلكي سكوت تيلي في تصريحات لموقع «سبيس»، قال: «إشارة التابع الأول للمركبة القريب منها تشبه إلى حد كبير إشارات سفن الفضاء الصينية «رفاق الطيران» وهي محملة بكمية محدودة من البيانات"، مشيرًا إلى أن التابعين الثالث والخامس يبدو أنهما يبثان إشاراتٍ عشوائية، حيث لا تحمل أي بيانات مفيدة.

وعند تحليل البيانات من التابع الأول والأقرب للمركبة، اكتشف مشغل الراديو الهاوي دانييل ستيفيز تغييرات صغيرة في الإرسال، ولكن لا يوجد الكثير من المعلومات الأخرى.

وكتب ستيفنز عبر موقعه على الإنترنت: «شيء واحد واضح، الإشارة لا تحتوي على الكثير من البيانات، حيث تظهر معظمها نمط متكرر، حتى الآن الغاية من المركبة الصناعية أو التوابع أو ما تختبره الصين غير واضح».