السعودية.. تنفيذ حكم القتل حداً بسعودي قتل آخر في منطقة القصيم

المصدر: البيان

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة القصيم والذي قتل آخر باطلاق النار عليه.

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية واس أن "يزيد بن محمد بن إبراهيم الذياب – سعودي الجنسية -، قتل علي بن عبدالله بن محمد الذياب – سعودي الجنسية – ، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أثناء استلقائه في إحدى غرف مزرعتهم، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف سابق بينهما، وتعاطي الحشيش المخدر وقيادة السيارة تحت تأثير المسكر”.

وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

وأضاف البيان: "ولأن ما أقدم عليه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته حيث قتله في مزرعتهم وهو آمن مطمئن، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلةً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه".