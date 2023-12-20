لحظات فارقة ومرعبة .. أم وطفلتها ينجوان من الموت بأعجوبة في حادث مروع (فيديو)

المصدر: إعداد- وائل زكير

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ما بين الموت والحياة لحظات فارقة ، قد تكون ثانية واحدة سبباً في النجاة أو الموت.

فقد نجت أم وطفلتها من الموت في حادث سير مروع عندما اصدمت سيارة بعمود إنارة وانقلبت على الرصيف.

تُظهر اللقطات سيارة تنحرف عن الطريق بالقرب من معبر مشاة على طريق وارويك في سوليهال في بريطانيا يوم السبت باتجاه أم تدفع عربة أطفال.

وهرع الناس الموجودون في الشارع لمساعدة الأم وطفلتها ، ولكن بعد ثوانٍ فقط قامت الأم وهي تبتعد عن الحادث وهي تحمل طفتلها، وفقا لـ "ديلي ميل".

وقال عامل متجر ذهب لمساعدتهما إنه يعتقد أن الطفلة كسرت ساقها. كانت الأم في حالة صدمة وكان عمر ابنتها الصغيرة حوالي عامين فقط.

وأضاف "اعتقد أنها أصيبت بكسر في ساقها. لقد كان حادثًا مروعًا".

وقالت خدمة إسعاف ويست ميدلاندز إن الطفلة وسائقة السيارة أصيبتا بجروح غير مهددة للحياة وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتم علاج والدة الطفلة في مكان الحادث وخرجت من المستشفى.

وقالت خدمة الإسعاف: "تم استدعاؤنا في الساعة 4:11 مساءً يوم السبت بسبب حادث تصادم مروري بين سيارة واثنين من المشاة على طريق وارويك، سوليهال. وحضرت إلى مكان الحادث سيارتا إسعاف ومسعف.

وأضافت " عند وصولنا، وجدنا امرأة وطفلة من المارة وامرأة كانت سائقة السيارة. وتم تقييم حالة السيدة سائقة السيارة والطفلة حيث كانت إصابتهما لا تهدد حياتهما".

وأوضحت "تلقت أم الطفل العلاج من طاقم الإسعاف حيث أصيبت بجروح طفيفة، فيما تم نقل الطفلة وسائقة السيارة إلى مستشفى هارتلاندز لمتابعة حالتهما".