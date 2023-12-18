الداخلية المصرية تكشف مفاجأة بشأن المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل

المصدر: البيان

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مازالت حادثة مقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة عالقة في أذهان الجميع نظراً لبشاعة الجريمة التي حدثت في الشارع وفي وضح النهار، ورغم إعدام القاتل إلا أن مصيره لم يرهب شاباً آخر أقدم على تهديد شقيقتها الصغرى بالقتل إن لم تتزوجه ما دفع والدها لإبلاغ الجهات المعنية التي ألقت القبض عليه وأمرت النيابة العامة في الجيزة، أمس الأحد، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، مفاجأة جديدة عن المتهم تمثلت في ارتكابه ذات الواقعة مع عدة فتيات، كما أن المتهم لا تربطه أي علاقة من أي نوع مع شقيقة نيرة أشرف كما زعم في رسائله.

وباستدعاء «شروق» ووالدها أفادا بعدم معرفتهما بالشاب المتهم، ولا تربطهما به صلة من قريب أو بعيد، ورفضا التنازل عن الاتهام المنسوب إليه، وقدما ما يفيد بتهديد الفتاة بالقتل.

وفي بيان رسميّ، قالت وزارة الداخلية إنها تلقت بلاغًا من مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لإرساله رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائل التواصل الاجتماعي، في حال رفضها الزواج منه.

ووفق البيان، فإنه بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه- عامل، وتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة لرغبته في التعرف على الشاكية عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما، كما تبين تواصله مع أخريات بذات المضمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت «شروق» إن الشاب أرسل لها بأنه طالب في كلية الهندسة ويقطن في المعادي، في حين أنه طالب بأحد المعاهد الخاصة ويعمل في أحد المطاعم، كما تبين أن الشاب أخبرها بأن أحد أقاربها قام بتوجيهه لإرسال الرسائل إليها هي ووالدها، بأنه يريد الزواج منها وفي حالة الرفض سيكون مصيرها مثل مصير شقيقتها نيرة.

وفي يونيو من العام 2022، نفذت الجهات المختصة حكم الإعدام بحق محمد عادل قاتل نيرة أشرف زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة.