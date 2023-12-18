«هدبحها زي أختها».. تفاصيل تهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل

المصدر: البيان

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كشف أشرف غريب، والد الشابة المصرية الراحلة «نيرة أشرف»، تفاصيل تعرض ابنته الثانية «شروق» للتهديد بالقتل من أحد الشباب على غرار شقيقتها الراحلة، وذلك حال رفض الأسرة الموافقة على زواج هذا الشاب من ابنته.

وقال «غريب» في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، إن فوجئ بشاب يتواصل معه عبر حسابه بموقع «تيك توك» ويرسل له رسائل «غريبة»، تفيد بأنه يحب ابنته «شروق» وأنه سيقتلها على غرار حادثة شقيقتها «نيرة» حال رفض الأسرة الزواج، وفقا للمصر اليوم.

وتابع: «أنا قلت ده شكله عيل، مجنون، فعملت له حظر من على حسابي في تيك توك».

وأوضح أن بعد ذلك فوجئ بأن ابنته «شروق» وشقيقتها الكبرى «هدير» تخبرانه أن هذا الشخص تواصل معهما أيضًا وأرسل لهما رسائل تهديد، فقدم بلاغًا على الفور في قسم شرطة الهرم، مرفقًا بـ«سيكرينات» لرسائل التهديد.

وأضاف والد «نيرة أشرف»، أن الشرطة تحركت على الفور وضبطت المتهم، متابعًا: «رغم إننا أبلغنا الشاب إننا هنبلغ عنه، وهرب، وده كان خطأ منا لكن المباحث استطاعت القبض عليه خلال 48 ساعة».

وأمرت النيابة العامة في الجيزة، أمس الأحد، بحبس المتهم بتهديد شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، والتي قتلها زميلها محمد عادل وقضت محكمة النقض بإعدامه شنقًا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.