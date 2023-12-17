السعودية.. القتل تعزيراً لـ«متعاطٍ» قتل أمه وأخته وأحرق جثتيهما

المصدر: البيان

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نفذت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، حكماً بالقتل تعزيراً على متعاط أنهى حياة والدته وأخته وذلك بطعنهما بسكين مما أدى إلى وفاتهما، وحرق جثتيهما محاولاً إخفاء جريمته، وتعاطيه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً في منطقة المدينة المنورة، بحق عبدالرحمن بن صالح بن مدرهم القثامي (سعودي الجنسية)، لإقدامه على قتل والدته فوزية بنت طاهر بن محمد حكمي، وشقيقته أفنان (سعوديتي الجنسية) وذلك بطعنهما بسكين مما أدى إلى وفاتهما، وحرق جثتيهما محاولاً إخفاء جريمته، وتعاطيه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ونظراً لشناعة الجريمة من قتله لوالدته وشقيقته، وما تبعها من حرق جثتيهما، مما يوجب تغليظ التعزير على الجاني فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني أمس السبت بمنطقة المدينة المنورة.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وحذرت في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.