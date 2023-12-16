تحذير من انخفاض الحرارة إلى مستويات تاريخية في الصين

المصدر: أ ف ب

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أصدرت الصين السبت تحذيرا من احتمال انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات تاريخية في بعض مناطق البلاد، بعد يوم واحد من إصدار الرئيس شي جينبينغ توجيهات من أجل "بذل جهود شاملة" لضمان السلامة.

يحل الطقس المتجمد في أعقاب أول تساقط للثلوج هذا الشتاء في بكين، حيث مني نظام النقل العام باضطرابات تمثلت في تأخير رحلات جوية أو الغاء أخرى. وتسببت المسارات الزلقة في اصطدام مترو الأنفاق مساء الخميس مما أدى إلى إصابة أكثر من مئة شخص بجروح.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد صباح السبت تحذيرا من انخفاض درجات الحرارة متوقعة أن تهب موجة باردة تغمر "الجزء الأكبر" من الصين وأن تستمر حتى الثلاثاء.

في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات قولها إن "بعض المناطق في شمال الصين والمناطق الواقعة على طول النهر الأصفر ونهر هوايخه قد تشهد درجات حرارة تقترب من مستويات منخفضة قياسية أو تتجاوزها خلال الفترة نفسها من العام".

لكن على الرغم من البرد، تحدى السياح في بكين الرياح الباردة الجمعة في جزء من سور الصين العظيم الواقع في الجبال المحيطة بالمدينة بعد أن غطت هذا المعلم الشهير طبقة رقيقة من الثلج.

ومن المتوقع أيضًا أن يمتد الطقس البارد بشكل غير عادي إلى أجزاء أخرى من الصين، حيث أضاف التحذير الرسمي السبت أن من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى صفر درجة مئوية أو أقل في الأيام المقبلة في الجزء الجنوبي من مقاطعة قويتشو، على بعد نحو 300 كيلومتر من الحدود مع فيتنام.

وبينما تستعد البلاد لانخفاض درجات الحرارة، دعا الرئيس شي جينبينغ إلى "بذل جهود شاملة في الاستجابة لحالات الطوارئ"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية مساء الجمعة.

وفي مواجهة "مخاطر الكوارث الكبيرة" التي تشكلها موجة البرد الوشيكة، قال شي إنه "يجب إيلاء اهتمام كبير لأعمال الوقاية من الكوارث والإغاثة"، حسبما ذكرت شينخوا.

وقال شي أيضًا إنه "ينبغي تعزيز قدرات إمدادات الفحم والطاقة والنفط والغاز والعمل لتأمين إمدادات الطاقة وضمان حصول الناس على الدفء".

تأتي درجات الحرارة المتجمدة بعد صيف شهد درجات حرارة قياسية وفيضانات مدمرة في شمال الصين مع تحذير خبراء المناخ من زيادة ظواهر الطقس المتطرفة التي يعزونها إلى الاحترار العالمي.