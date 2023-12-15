شاب يقتل والده وجاره بساطور وسكين بطريقة مروعة

المصدر: البيان

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شهدت ولاية الوادي جنوب شرق الجزائر، أمس الخميس، وقوع جريمة قتل بشعة ارتكبها شاب في مقتبل العمر، حيث طعن والده وجاره بسكين.

وذكرت صحيفة النهار الجزائرية، أن "الشارع المحلي لولاية الوادي اهتز صبيحة الخميس، على وقع جريمة شنعاء ارتكبها شاب في مقتبل العمر".

وأوضحت الصحيفة أن "الجاني أقدم على قتل والده بواسطة ساطور. كما أقدم على طعن جاره بسكين ليرديهما جثتين هامدتين في عين المكان".

وفتحت عناصر الدرك الوطني بالولاية الجزائرية "تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الجريمة وحيثياتها".

هذا واستنكر الشارع والمجتمع المحلي هذه الحادثة التي تعد غريبة، وبعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد المنطقة التي تقدس وتحترم مكانة الوالدين.