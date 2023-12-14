مُقعد يدهس بسكوتره زبون مخبز حاز على آخر فطيرة

المصدر: دبي ـــ البيان

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اندلع شجار عنيف أمام أحد المخابز، بعد أن قام رجل مُقعد على دراجة سكوتر بدهس رجل آخر، لأنه اشترى آخر فطيرة في المخبز، كان يريد هو أن يشتريها.

تمت الحادثة في ميناء بيدفورد الهادئ في ديفون، وصورت من قبل شهود عيان مذهولين، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وقالت إحدى المتسوقات، واسمها «أوك لي»، إنها رأت علامات الغضب تظهر على الرجل، بعدما تجادل مع شخص آخر، لأنه أخذ آخر فطيرة من المخبز، ثم توجه إليه وصدمه بالسكوتر المتحرك الخاص به، قبل أن يهاجم أشخاصاً آخرين وجدوا في المكان.

وأكد العاملون في المخبز، أن الرجل هو زبون منتظم، ولكن لم يكن لديهم أي فكرة عن هويته، فهو يأتي أحياناً، ويطلب فطائر اللحم، وهذا كل ما يعرفونه عنه.

وتمكنت شرطة ديفون وكورنوال في وقت لاحق، من التعرف إلى الرجل المهاجم، وقامت بمصادرة السكوتر، حيث تم تصوير أحد أفراد الشرطة وهو يقودها عائداً إلى مركز الشرطة، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.