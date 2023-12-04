عصابة تخطف شاباً هندياً وتجبره على الزواج تحت تهديد السلاح

المصدر: البيان

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خطفت مجموعة مكونة من أربعة رجال شابا هنديا يعمل مدرسا في ولاية بيهار، وأجبرته على الزواج من ابنة أحد الخاطفين تحت تهديد السلاح في منطقة فايشالي. وتم تسجيل قضية بموجب قانون العقوبات الهندي وبدأ التحقيق لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الخاطفين.

تعتبر قضية الشاب، غوتام كومار، أحدث إضافة إلى تاريخ "باكادوا فيفا" في ولاية بيهار، و"باكادوا فيفا"، أمر شائع في ولاية بيهار، حيث يتم اختطاف رجل غير متزوج وإجباره على الزواج من امرأة تحت تهديد السلاح، وفقا لموقع news9live.

وحاولت عائلة الضحية منع الخاطفين من أخذ كومار معهم عن طريق إغلاق الطريق، لكنها فشلت، وفي شكواها، ألقت عائلة كومار باللوم على رجل يدعى راجيش راي. وقالوا: "لقد اختطف راجيش راي غوتام الشاب كومار ليعقد قرانه بالقوة مع ابنته تشاندني".

وبحسب تقرير لقناة NDTV، تعرض كومار للعنف الجسدي بعد أن نفى زواجه من ابنة راي. وقال ضابط شرطة كبير إن ضباط الشرطة عثروا على كومار وأعادوه إلى منزله.

في عام 2022، تم اختطاف طبيبة بيطرية وتزويجها قسراً في بيغوساراي بولاية بيهار. وقبل بضع سنوات، تعرض رجل يدعى فينود كومار، كان يعمل مديرا في مصنع بوكارو للصلب، للضرب المبرح وأجبر على الزواج من امرأة في بانداراك.