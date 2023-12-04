طفلتها نجت بأعجوبة .. سمكة قرش تقتل سيدة شابة بعد هجوم مروع

المصدر: البيان

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لقيت امرأة شابة حتفها بعد أن هاجمتها سمكة قرش بينما كانت تسبح مع طفلتها البالغة من العمر خمس سنوات قبالة شاطئ مكسيكي.

وتم نشر مقطع فيديو مصور يظهر آثار الحادث المروع بينما كانت الضحية مستلقية على الرمال بعد مساعدتها على الخروج من الماء، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

ويمكن سماع رواد الشاطئ وهم يصرخون: "لقد فقدت ساقها" بينما كانوا ينتظرون وصول المسعفين.

وعلى الرغم من الاستجابة السريعة من قبل رجال الإنقاذ، فقد توفيت السيدة الشابة بسبب فقدان الكثير من الدم جراء الجرح الكبير الذي تعرضت له.

وتم التعرف على المرأة المتوفاة على أنها سائحة تبلغ من العمر 26 عاما تدعى ماريا فرنانديز مارتينيز خيمينيز.

ونجت ابنتها بأعجوبة من الإصابة على الرغم من وجودها بجانبها في المياه قبالة شاطئ ميلاكي في ولاية خاليسكو على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، على بعد حوالي 450 ميلاً شمال أكابولكو.

وذكرت تقارير محلية أن ماريا ساعدت الطفلة على الوصول إلى بر الأمان من خلال وضعها على منصة لعب عائمة بعد أن أدركت أنها في خطر.

ويقال إن الهجوم الذي وقع صباح يوم أمس السبت وقع على بعد 65 قدمًا فقط من الشاطئ أثناء إقامة سباق للسباحة تم تعليقه لاحقًا.

وأصدرت السلطات المحلية تحذيرا للسكان المحليين والزوار أمس بالبقاء بعيدا عن المياه عقب المأساة.

وقال عمال الحماية المدنية ورجال الإطفاء في بلدية سيهواتلان، التي يعد شاطئ ميلاكي جزءًا منها، في رسالة بعد الحادث: "كان مسؤولونا ينفذون أنشطة دعم خلال حدث للسباحة في الخليج عندما تلقوا بلاغات عن شخص تم إنقاذه".

وأضافوا: "عندما وصلوا إلى المنطقة اكتشفوا امرأة ميتة وبترت إحدى ساقيها، على ما يبدو بعد هجوم سمكة قرش".